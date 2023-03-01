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В ЛУКОЙЛе сообщили о локализации утечки нефтесодержащей жидкости в Коми

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Утечка нефтесодержащей жидкости на трубопроводе в Коми локализована, производится очистка местности. Об этом сообщили в ООО «ЛУКОЙЛ Коми».
В ЛУКОЙЛе сообщили о локализации утечки нефтесодержащей жидкости в Коми
  • РИА Новости

«Пресс-служба сообщает о локализации утечки незначительного объёма (до 0,5 т) нефтесодержащей жидкости на нефтепроводе ППСН «Ярега» — ПСП «Ухта» на территории МОГО «Ухта» Республики Коми», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что перекачка по повреждённому трубопроводу была оперативно прекращена,  герметичность трубопровода восстановлена. В настоящее время специалисты находятся на завершающей стадии работы по очистке участка местности.

Ранее Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку информации о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик на острове Русском во Владивостоке.

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