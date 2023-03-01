Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

Об этом сообщает НСН.

При запуске проект включал 12 направлений активностей. К настоящему времени их число возросло до 39.

Участники могут заниматься гимнастикой, общефизической подготовкой, скандинавской ходьбой, танцами, вокалом, рисованием и многим другим.

Присоединиться к проекту могут женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет и москвичи, вышедшие на пенсию по выслуге лет.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице заявили о намерении развивать программу «Московское долголетие».