Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
При запуске проект включал 12 направлений активностей. К настоящему времени их число возросло до 39.
Участники могут заниматься гимнастикой, общефизической подготовкой, скандинавской ходьбой, танцами, вокалом, рисованием и многим другим.
Присоединиться к проекту могут женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет и москвичи, вышедшие на пенсию по выслуге лет.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице заявили о намерении развивать программу «Московское долголетие».