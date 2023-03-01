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В АТОР назвали самые популярные направления для путешествий на 8 Марта

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Аналитики АТОР заявили, что ОАЭ и Таиланд стали самыми популярными направлениями для путешествий в начале марта среди россиян.
В АТОР назвали самые популярные направления для путешествий на 8 Марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Каждый пятый запрос на первую неделю марта пришёлся на ОАЭ и Таиланд, 19% отдыхающих собираются отправиться в Египет. По 7% получили Россия и Турция. Среди российских городов в марте лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.

Самым бюджетным вариантом среди зарубежных направлений в АТОР назвали Абхазию — 41 тыс. рублей на двоих. В то же время самая дешёвая путевка в ОАЭ стоит 96,5 тыс. рублей. Минимальные цены на Египет и Таиланд — 142 и 149 тыс. рублей.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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