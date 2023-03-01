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Терапевт Артемьева назвала цинк важным элементом для поддержания иммунитета

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Диетолог, терапевт, эксперт компании Solgar кандидат медицинских наук Наталья Артемьева рассказала, какие витамины и минералы следует принимать для улучшения иммунитета.
Терапевт Артемьева назвала цинк важным элементом для поддержания иммунитета
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что для поддержания иммунитета необходимо принимать цинк, селен, витамины D3, A, E, и C.

Они — в рамках своего действия — оказывают противовирусное влияние, стимулируют обменные процессы, способствуют функционированию слизистой, влияют на выработку антител и прочее.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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