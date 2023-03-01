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Минтруд: жители новых регионов с 1 марта могут получать общероссийские меры поддержки

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что жители новых регионов России с 1 марта могут получать общероссийские меры поддержки.
Минтруд: жители новых регионов с 1 марта могут получать общероссийские меры поддержки
  • РИА Новости

Об этом он рассказал на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Один из существенных пакетов документов... это пакет законопроектов, направленный на определение особенностей функционирования социальной сферы на территории четырёх новых субъектов Российской Федерации... Благодаря этому сегодня, с 1 марта, граждане на территориях новых субъектов получили возможность уже обращаться за российскими мерами поддержки», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в этом процессе есть определённые особенности, связанные с технологическими ограничениями, отсутствием полных баз данных и архивов.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о скорой готовности программ развития новых регионов России.

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