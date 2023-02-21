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Хуснуллин заявил о скорой готовности программ развития новых регионов России

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Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о скорой готовности программ развития новых регионов России.
Хуснуллин заявил о скорой готовности программ развития новых регионов России
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram российского правительства.

«В ближайшее время будут подготовлены программы социально-экономического развития новых регионов России, которые обеспечат необходимые условия для восстановления инфраструктуры и развития экономики в этих субъектах», — приводятся слова Хуснуллина.

Также, по его словам, правкомиссия по региональному развитию ведёт работу по утверждению региональных программ модернизации систем ЖКХ.

Ранее Минэкономразвития России подготовило проект постановления кабмина для отмены плановых проверок бизнеса в новых регионах до конца 2024 года.

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