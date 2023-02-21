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Минэкономразвития предложило отменить плановые проверки бизнеса в новых регионах России

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Минэкономразвития России подготовило проект постановления кабмина для отмены плановых проверок бизнеса в новых регионах до конца 2024 года.
Минэкономразвития предложило отменить плановые проверки бизнеса в новых регионах России
  • РИА Новости

Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, КНД, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин.

«Минэкономразвития уже подготовило проект постановления правительства для отмены плановых проверок в новых регионах до конца 2024 года. Решение о проведении внеплановых проверок будет принимать в том числе руководство регионов», — цитирует его РИА Новости.

Также уточняется, что правительство определит перечень видов лицензирования, для которых с 2024 по 2026 год будет установлен дополнительный льготный период. 

Ранее Роструд заявлял, что число плановых проверок в 2023 году достигнет минимума.

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