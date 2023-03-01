Омбудсмен ХМАО рассказала, как военнослужащие могут получить отпуск на рождение ребёнка

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова рассказала, как военнослужащие в зоне СВО могут получить отпуск на рождение детей.

В беседе с URA.RU она сообщила, что для назначения отпуска военнослужащему необходимо обратиться к командиру части с соответствующим заявлением.

По словам омбудсмена, отпуск предоставляется при условии, если жена военнослужащего находятся в больнице на поздних сроках беременности.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.