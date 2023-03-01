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Терапевт Кривцова посоветовала не соблюдать пост во время инфекционного заболевания

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Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор Екатерина Кривцова рассказала, когда лучше воздержаться от соблюдения поста.
Терапевт Кривцова посоветовала не соблюдать пост во время инфекционного заболевания
  • РИА Новости

«Система питания должна поддерживать человека в период его излечения, в период перенесения инфекций. Как только он вышел в состояние после заболевания, так называемый «отдалённый период», и врачи констатировали отсутствие отдалённых осложнений, только тогда пациент может принять решение, как он соединит здоровье, соответственно тело, и ментально-духовное воззрение, к которым имеет отношение пост», — объяснила Кривцова URA.RU.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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