Терапевт Кривцова посоветовала не соблюдать пост во время инфекционного заболевания

Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор Екатерина Кривцова рассказала, когда лучше воздержаться от соблюдения поста.

«Система питания должна поддерживать человека в период его излечения, в период перенесения инфекций. Как только он вышел в состояние после заболевания, так называемый «отдалённый период», и врачи констатировали отсутствие отдалённых осложнений, только тогда пациент может принять решение, как он соединит здоровье, соответственно тело, и ментально-духовное воззрение, к которым имеет отношение пост», — объяснила Кривцова URA.RU.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.