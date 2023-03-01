Узнать больше

МЧС перенесло проверку систем оповещения в регионах России

Короткая ссылка
МЧС России перенесло на неопределённый срок комплексную проверку готовности систем оповещения.
МЧС перенесло проверку систем оповещения в регионах России
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации Томской области.

«По информации МЧС России, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе областной администрации добавили, что перенос проверки затрагивает все регионы России.

Накануне в ряде регионов России были взломаны серверы некоторых радиостанций и телеканалов, в результате чего в эфире появились ложные сообщения о воздушной тревоге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить