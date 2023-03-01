МЧС перенесло проверку систем оповещения в регионах России

МЧС России перенесло на неопределённый срок комплексную проверку готовности систем оповещения.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации Томской области.

«По информации МЧС России, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе областной администрации добавили, что перенос проверки затрагивает все регионы России.

Накануне в ряде регионов России были взломаны серверы некоторых радиостанций и телеканалов, в результате чего в эфире появились ложные сообщения о воздушной тревоге.