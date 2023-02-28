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В МЧС объяснили ложную тревогу в нескольких регионах хакерской атакой

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В ряде регионов России были взломаны серверы некоторых радиостанций и телеканалов, в результате чего в эфире появились ложные сообщения о воздушной тревоге. Об этом сообщили в МЧС России.
В МЧС объяснили ложную тревогу в нескольких регионах хакерской атакой
  • РИА Новости

«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в заявлении в Telegram.

22 февраля в МЧС сообщили об аналогичной ситуации со взломом эфира ряда СМИ.

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