В МЧС объяснили ложную тревогу в нескольких регионах хакерской атакой

В ряде регионов России были взломаны серверы некоторых радиостанций и телеканалов, в результате чего в эфире появились ложные сообщения о воздушной тревоге. Об этом сообщили в МЧС России.

РИА Новости

«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в заявлении в Telegram. 22 февраля в МЧС сообщили об аналогичной ситуации со взломом эфира ряда СМИ.