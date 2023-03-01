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ТАСС: лазерную полигонную систему «Стретта» до апреля представят на госиспытания

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Лазерная полигонная система «Стретта», создающая виртуальную реальность, имитирующую поле боя, до апреля будет представлена на государственные испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Система «Стретта» будет представлена на государственные испытания до конца первого квартала этого года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новейший комплекс разведки, который способен с помощью лазерного луча находить и идентифицировать человека на дальности в 18 км, разработан в России.

До этого сообщалось, что компания Lobaev Arms в текущем месяце намерена увеличить выпуск высокоточных снайперских винтовок в два раза.

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