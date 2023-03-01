ТАСС: лазерную полигонную систему «Стретта» до апреля представят на госиспытания
«Система «Стретта» будет представлена на государственные испытания до конца первого квартала этого года», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что новейший комплекс разведки, который способен с помощью лазерного луча находить и идентифицировать человека на дальности в 18 км, разработан в России.
До этого сообщалось, что компания Lobaev Arms в текущем месяце намерена увеличить выпуск высокоточных снайперских винтовок в два раза.