ТАСС: лазерную полигонную систему «Стретта» до апреля представят на госиспытания

Лазерная полигонная система «Стретта», создающая виртуальную реальность, имитирующую поле боя, до апреля будет представлена на государственные испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Система «Стретта» будет представлена на государственные испытания до конца первого квартала этого года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новейший комплекс разведки, который способен с помощью лазерного луча находить и идентифицировать человека на дальности в 18 км, разработан в России.

До этого сообщалось, что компания Lobaev Arms в текущем месяце намерена увеличить выпуск высокоточных снайперских винтовок в два раза.