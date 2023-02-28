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В Москве рассказали о программе реновации после 2025 года

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Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о программе реновации после 2025 года.
В Москве рассказали о программе реновации после 2025 года
  • © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Реновация устаревшего жилого фонда является одним из крупнейших градостроительных проектов в современной истории Москвы. Мы держим высокий темп и формируем большой задел на будущее для планомерной реализации программы реновации», — заявил Загрутдинов.

По его словам, темпы строительства и переселения будут расти. В планах на ближайшие три года — наращивать производительность. С 2025 года предполагается вводить более 2 млн кв. м ежегодно.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области продолжает работать программа «Земля врачам». С начала 2023 года участки получили более 100 специалистов.

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