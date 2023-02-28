В Москве утвердили планы по развитию системы образования на 2023 год
- © М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
Большое внимание столица уделяет развитию электронных сервисов для учёбы.
Также приоритетным является строительство школ и детсадов, повышение квалификации педагогов и профессиональная подготовка подрастающего поколения.
С сентября в Москве начнёт действовать единый стандарт предпрофессионального образования.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области планируют отремонтировать 63 школы в 2023 году.