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В Москве утвердили планы по развитию системы образования на 2023 год

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по развитию столичной системы образования на 2023 год.
В Москве утвердили планы по развитию системы образования на 2023 год
  • © М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Большое внимание столица уделяет развитию электронных сервисов для учёбы.

Также приоритетным является строительство школ и детсадов, повышение квалификации педагогов и профессиональная подготовка подрастающего поколения.

С сентября в Москве начнёт действовать единый стандарт предпрофессионального образования.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области планируют отремонтировать 63 школы в 2023 году.

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