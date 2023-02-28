В Москве утвердили планы по развитию системы образования на 2023 год

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по развитию столичной системы образования на 2023 год.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Большое внимание столица уделяет развитию электронных сервисов для учёбы.

Также приоритетным является строительство школ и детсадов, повышение квалификации педагогов и профессиональная подготовка подрастающего поколения.

С сентября в Москве начнёт действовать единый стандарт предпрофессионального образования.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области планируют отремонтировать 63 школы в 2023 году.