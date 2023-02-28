В Калининградской области рассказали о выплатах единого пособия для родителей в 2023 году
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отделение Социального фонда России по региону.
Размер выплаты зависит от дохода семьи.
Единое пособие назначается в целях господдержки нуждающихся семей от периода беременности женщины до достижения ребёнком 17 лет.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.