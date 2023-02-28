В Калининградской области рассказали о выплатах единого пособия для родителей в 2023 году

В Калининградской области с начала 2023 года единое пособие назначено родителям 20 383 детей и 406 беременным женщинам.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отделение Социального фонда России по региону.

Размер выплаты зависит от дохода семьи.

Единое пособие назначается в целях господдержки нуждающихся семей от периода беременности женщины до достижения ребёнком 17 лет.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.