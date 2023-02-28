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Ректор Реморенко прокомментировал инициативу приравнять диплом бакалавра к диплому о полном высшем образовании

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Ректор Московского городского педагогического университета, экс-заместитель министра образования Игорь Реморенко высказался об инициативе приравнять диплом бакалавра к диплому о полном высшем образовании.
Ректор Реморенко прокомментировал инициативу приравнять диплом бакалавра к диплому о полном высшем образовании
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«Бакалаврский диплом приравнен к полному высшему образованию, здесь ничего не меняется. Бакалавриат и так сейчас является полноценным высшим образованием первого уровня», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам типов программ будет много, но все три уровня сохранятся — базовое, углублённое и аспирантура.

Ранее помощник президента России Андрей Фурсенко сообщил, что дипломы выпускников российских высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании.

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