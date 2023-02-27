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Фурсенко сообщил, что дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

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Помощник президента России Андрей Фурсенко сообщил, что дипломы выпускников российских высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании.
Фурсенко сообщил, что дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании
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Об этом, как пишет ТАСС, Фурсенко сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Эти дипломы (бакалавра. — RT) приравнены к дипломам о высшем образовании», — подчеркнул он.

Фурсенко добавил, что те студенты, которые получили диплом со степенью бакалавра, являются специалистами с полным высшим образованием.

Ранее президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах.

Он уточнил, что срок обучения может составить от четырёх до шести лет.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT заявление Путина.

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