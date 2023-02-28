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В Калининграде подвели итоги форума «С места в карьеру»

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В Калининграде прошёл просветительский форум «С места в карьеру», организованный обществом «Знание».
В Калининграде подвели итоги форума «С места в карьеру»
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на организаторов.

Перед студентами и старшеклассниками выступили предприниматели, психологи, маркетологи и представители местной власти, которые рассказали об актуальных профессиях, мерах господдержки бизнеса, а также о навыках, которые востребованы на рынке труда.

Программа включала 12 лекций и три мастер-класса.

Ранее карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.

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