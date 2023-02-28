Профессор Щербаков высказался о влиянии нейросетей на рынок труда
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«Конечно, развитие ИИ сильно повлияет на продолжение живого труда, на его спрос. Действительно, многие программы могут заменить человека, в частности подвержены негативному влиянию дизайнеры и журналисты», — заявил он в беседе с «Радио 1».
Как считает эксперт, нейросети никак не повлияют на востребованность преподавателей, но могут сказаться на процессе образования.
«В целом минус ИИ в том, что в творчестве, развитии сознания, познавательной и научной мысли студенты будут ссылаться на готовый подход, то есть на нейросети», — пояснил Щербаков.
Кроме того, эксперт отметил, что в настоящее время актёров может заменить ИИ, но это заметно.
«Но прогресс идёт, и в скором времени нейросеть сможет заменить нам настоящих людей на экране, а человечество не заметит разницы», — предположил он.
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