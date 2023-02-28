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Профессор Щербаков высказался о влиянии нейросетей на рынок труда

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Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков рассказал, какие профессии нейросеть сможет и не сможет заменить.
Профессор Щербаков высказался о влиянии нейросетей на рынок труда
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«Конечно, развитие ИИ сильно повлияет на продолжение живого труда, на его спрос. Действительно, многие программы могут заменить человека, в частности подвержены негативному влиянию дизайнеры и журналисты», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как считает эксперт, нейросети никак не повлияют на востребованность преподавателей, но могут сказаться на процессе образования.

«В целом минус ИИ в том, что в творчестве, развитии сознания, познавательной и научной мысли студенты будут ссылаться на готовый подход, то есть на нейросети», — пояснил Щербаков.

Кроме того, эксперт отметил, что в настоящее время актёров может заменить ИИ, но это заметно.

«Но прогресс идёт, и в скором времени нейросеть сможет заменить нам настоящих людей на экране, а человечество не заметит разницы», — предположил он.

Ранее карьерный консультант, основатель «Университета карьерного роста» Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.

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