ВЦИОМ: больше половины россиян устраивает их жизнь

По данным ВЦИОМ, 58% россиян заявили, что их устраивает та жизнь, которую они ведут. Годом ранее показатель составлял 48%.

Об этом сообщает newizv.ru.

«Нейтральную оценку дал каждый четвёртый: 24% ответили, что жизнь, которую они ведут, их отчасти устраивает, отчасти нет; на протяжении рассматриваемого периода этот показатель был относительно стабильным и не превышал 28%», — рассказали авторы исследования.

Ранее сервис SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что соискатели в возрасте около 40 лет и с высокой зарплатой чувствуют себя увереннее на собеседовании, чем претенденты более молодого возраста.