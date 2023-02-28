ВЦИОМ: больше половины россиян устраивает их жизнь
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Об этом сообщает newizv.ru.
«Нейтральную оценку дал каждый четвёртый: 24% ответили, что жизнь, которую они ведут, их отчасти устраивает, отчасти нет; на протяжении рассматриваемого периода этот показатель был относительно стабильным и не превышал 28%», — рассказали авторы исследования.
Ранее сервис SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что соискатели в возрасте около 40 лет и с высокой зарплатой чувствуют себя увереннее на собеседовании, чем претенденты более молодого возраста.