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Исследование показало, что россияне с возрастом увереннее чувствуют себя на собеседовании

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Сервис SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что соискатели в возрасте около 40 лет и с высокой зарплатой чувствуют себя увереннее на собеседовании, чем претенденты более молодого возраста.
Исследование показало, что россияне с возрастом увереннее чувствуют себя на собеседовании
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Среднестатистический россиянин, как и год назад, чувствует себя достаточно уверенно — на 3,9 балла из пяти возможных.

При этом чем старше соискатели, тем спокойнее они чувствуют себя при трудоустройстве: если опрошенные до 34 лет оценивают степень уверенности в среднем на 3,5 балла, то респонденты старше 45 — на четыре.

Уверенность в себе растёт вместе с уровнем доходов: те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. рублей, чувствуют себя увереннее тех, кто зарабатывает меньше (4,1 балла).

Ранее карьерный консультант, основатель Университета карьерного роста Татьяна Минаева в беседе с ФАН рассказала, по каким критериям рекрутеры определяют достойных соискателей.

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