Психолог Беликова рассказала о причинах усталости от работы

Психолог, предприниматель Юнона Беликова рассказала о причинах, из-за которых можно устать даже от любимой работы.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что это в том числе нездоровый образ жизни, когда человек нерегулярно питается и не следит за режимом.

Ещё одна причина — неумение расставлять приоритеты.

Кроме того, усталость может возникнуть, если человек «перерос» то, чем занимается, или забыл, к какой цели шёл изначально.

Беликова советует наладить режим сна, питания и физической активности. Также можно обратиться к специалисту.

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