Прокурор запросил 20 лет экс-главе волгоградского СУ СК Музраеву по делу о теракте

Государственный обвинитель попросил суд назначить 20 лет колонии бывшему руководителю управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаилу Музраеву, обвиняемому в теракте.

Об этом сообщает РИА Новости.

Музраев был задержан в июне 2019 года по делу о покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Ему инкриминируют статьи «Теракт, совершённый группой лиц», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Отмечается, что вину Музраев не признаёт.

Второму подсудимому — предпринимателю Владимиру Зубкову — вменяют только статью «Теракт». Гособвинитель попросил суд приговорить его к 15 годам колонии строгого режима.