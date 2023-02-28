Прокурор запросил 20 лет экс-главе волгоградского СУ СК Музраеву по делу о теракте
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Музраев был задержан в июне 2019 года по делу о покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Ему инкриминируют статьи «Теракт, совершённый группой лиц», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Отмечается, что вину Музраев не признаёт.
Второму подсудимому — предпринимателю Владимиру Зубкову — вменяют только статью «Теракт». Гособвинитель попросил суд приговорить его к 15 годам колонии строгого режима.