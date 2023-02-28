В Подмосковье рассказали о программах инклюзивного туризма

В Московской области рассказали о программах инклюзивного туризма.

«В инклюзивных программах могут принимать участие не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и их сопровождающие», — заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма Подмосковья, всего в регионе реализуется 80 программ инклюзивного туризма. Они включают в себя экскурсии, посещение спектаклей и музеев.

Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Подмосковья подали около 20 тыс. заявлений на социальные выплаты.