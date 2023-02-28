Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета подготовит доклад о ходе спецоперации
- РИА Новости
«Мы анонсировали с вами подготовку к лету текущего года специального доклада, непосредственно связанного с проведением СВО, в части вопросов нашей компетенции», — цитирует его РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее в ходе выступления на расширенной коллегии ФСБ поручил уделить особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах.
Глава государства также заявил, что России необходимо усилить линию контрразведки.