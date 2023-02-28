Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета подготовит доклад о ходе спецоперации

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов анонсировал подготовку спецдоклада, связанного с проведением спецоперации по части компетенции органа.

«Мы анонсировали с вами подготовку к лету текущего года специального доклада, непосредственно связанного с проведением СВО, в части вопросов нашей компетенции», — цитирует его РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе выступления на расширенной коллегии ФСБ поручил уделить особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах.

Глава государства также заявил, что России необходимо усилить линию контрразведки.