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Путин призвал эффективно отвечать на террористические угрозы

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Необходимо эффективно ответить на террористические угрозы, заявил президент России Владимир Путин, призвав действовать решительно и наступательно.
Путин призвал эффективно отвечать на террористические угрозы
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Необходимо эффективно ответить на все эти вызовы, вместе с правоохранительными органами и при координации национального антитеррористического комитета действовать решительно и наступательно», — заявил он на расширенной коллегии ФСБ.

Путин заявил о необходимости использовать для этого весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении участников московской ячейки террористического сообщества «Сеть».

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