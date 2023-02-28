Путин призвал эффективно отвечать на террористические угрозы
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«Необходимо эффективно ответить на все эти вызовы, вместе с правоохранительными органами и при координации национального антитеррористического комитета действовать решительно и наступательно», — заявил он на расширенной коллегии ФСБ.
Путин заявил о необходимости использовать для этого весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств.
Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении участников московской ячейки террористического сообщества «Сеть».