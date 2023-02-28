Путин призвал эффективно отвечать на террористические угрозы

Необходимо эффективно ответить на террористические угрозы, заявил президент России Владимир Путин, призвав действовать решительно и наступательно.

«Необходимо эффективно ответить на все эти вызовы, вместе с правоохранительными органами и при координации национального антитеррористического комитета действовать решительно и наступательно», — заявил он на расширенной коллегии ФСБ.

Путин заявил о необходимости использовать для этого весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении участников московской ячейки террористического сообщества «Сеть».