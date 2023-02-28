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Эксперт по недвижимости Завалишина назвала Болгарию альтернативой Турции при покупке недвижимости

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Генеральный директор «Distant Property» Наталья Завалишина рассказала о тенденциях покупки зарубежной недвижимости.

В беседе с НСН она сообщила, что россияне рассматривают покупку недвижимости в Болгарии как прямую альтернативу жилью в Турции на фоне землетрясений, однако спрос на жильё на турецких курортах кардинально не поменялся.

Кроме того, россияне также интересуются покупкой недвижимости в ОАЭ, Таиланде и на острове Бали.

Ранее управляющий партнёр компании «Живой комплекс LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%.

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