В Думу внесли законопроект о порядке аттестации в школах обстреливаемых ВСУ регионов
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Единая Россия» предлагает установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах, а также поступления выпускников из этих регионов в вузы», — заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
По его словам, предлагается проводить аттестацию по аналогии с тем, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках.
Он подчеркнул, что нужно думать о безопасности детей в условиях близости линии разграничения.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что выпускников 11-х классов из новых регионов допустят к итоговым экзаменам без написания итогового сочинения.