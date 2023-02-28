В Думу внесли законопроект о порядке аттестации в школах обстреливаемых ВСУ регионов

В Госдуму внесли законопроект о введении в этом учебном году особого порядка государственной итоговой аттестации в школах приграничных регионов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

«Единая Россия» предлагает установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах, а также поступления выпускников из этих регионов в вузы», — заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По его словам, предлагается проводить аттестацию по аналогии с тем, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках.

Он подчеркнул, что нужно думать о безопасности детей в условиях близости линии разграничения.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что выпускников 11-х классов из новых регионов допустят к итоговым экзаменам без написания итогового сочинения.