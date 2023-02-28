ТАСС: упавший в Коломне беспилотник оказался иностранным
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«Упавший беспилотный летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений. Он оказался иностранным», — сообщил собеседник ТАСС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что беспилотник упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна.
Минобороны России также сообщило, что в ночь на вторник, 28 февраля, украинскими военными была предпринята попытка применения беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее.