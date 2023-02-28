Минэнерго: газораспределительные сети работают в штатном режиме после ЧП с БПЛА в Коломне
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна упал беспилотник.
«Региональные газораспределительные сети работают в штатном режиме», — прокомментировал информацию РИА Новости источник в экстренных службах.
В министерстве добавили, что чрезвычайных ситуаций в связи с падением беспилотника не зафиксировано.
В Минобороны России также сообщили, что в ночь на вторник, 28 февраля, украинскими военными была предпринята попытка применения беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее.