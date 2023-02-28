Минэнерго: газораспределительные сети работают в штатном режиме после ЧП с БПЛА в Коломне

Газораспределительные сети в Коломне работают в штатном режиме после инцидента с падением беспилотного летательного аппарата. Об этом заявили в Минэнерго Московской области.

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