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На ВДНХ запустили программу для детей и подростков по выбору профессии

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В Москве запустили новую программу «Семейный путеводитель по ВДНХ» для детей, подростков и их родителей. Цель проекта — сориентировать ребёнка в мире профессий.
На ВДНХ запустили программу для детей и подростков по выбору профессии

В рамках программы можно посетить центр «Космонавтика и авиация», павильон «Нефть», экоцентры «Пчеловодство» и «Цветоводство», «Городскую ферму», музей «Биотех» и выставку «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени Тимирязева, передаёт НТВ.

После прохождения заданий можно увидеть, где ребёнок набрал наибольшее количество баллов.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму запустят новый образовательный проект «IT-школа 82».

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