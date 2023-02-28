На ВДНХ запустили программу для детей и подростков по выбору профессии
В рамках программы можно посетить центр «Космонавтика и авиация», павильон «Нефть», экоцентры «Пчеловодство» и «Цветоводство», «Городскую ферму», музей «Биотех» и выставку «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени Тимирязева, передаёт НТВ.
После прохождения заданий можно увидеть, где ребёнок набрал наибольшее количество баллов.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму запустят новый образовательный проект «IT-школа 82».