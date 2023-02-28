Количество самозанятых в России может увеличиться до 10 млн человек к концу 2023 года

В пресс-службе ЮKassа сообщили, что с сентября 2022 по февраль 2023 года количество платежей самозанятым через сервис увеличилось на 19% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Также в ЮKassа пришли к выводу, что к концу текущего года число самозанятых в России увеличится до 10 млн человек.

Об этом пишет РИАМО.

Аналитики ЮKassа и сервиса «Подработка» от «Работа.ру» отметили, что оборот платежей у одного самозанятого увеличился на 3%, а число покупок — на 24%.

После анализа данных эксперты пришли к выводу, что к концу нынешнего года число самозанятых в России увеличится до 10 млн человек.

Среди сотрудничающих с ЮKassа большинство самозанятых работают в образовании (25%), в креативных индустриях (16%), являются продавцами и производителями сувениров и аксессуаров (12%).

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.