Количество самозанятых в России может увеличиться до 10 млн человек к концу 2023 года
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Об этом пишет РИАМО.
Аналитики ЮKassа и сервиса «Подработка» от «Работа.ру» отметили, что оборот платежей у одного самозанятого увеличился на 3%, а число покупок — на 24%.
После анализа данных эксперты пришли к выводу, что к концу нынешнего года число самозанятых в России увеличится до 10 млн человек.
Среди сотрудничающих с ЮKassа большинство самозанятых работают в образовании (25%), в креативных индустриях (16%), являются продавцами и производителями сувениров и аксессуаров (12%).
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.