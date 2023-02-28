Узнать больше

Количество самозанятых в России может увеличиться до 10 млн человек к концу 2023 года

Короткая ссылка
В пресс-службе ЮKassа сообщили, что с сентября 2022 по февраль 2023 года количество платежей самозанятым через сервис увеличилось на 19% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Также в ЮKassа пришли к выводу, что к концу текущего года число самозанятых в России увеличится до 10 млн человек.
Количество самозанятых в России может увеличиться до 10 млн человек к концу 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Jelena Jovanovic / EyeEm

Об этом пишет РИАМО.

Аналитики ЮKassа и сервиса «Подработка» от «Работа.ру» отметили, что оборот платежей у одного самозанятого увеличился на 3%, а число покупок — на 24%.

После анализа данных эксперты пришли к выводу, что к концу нынешнего года число самозанятых в России увеличится до 10 млн человек.

Среди сотрудничающих с ЮKassа большинство самозанятых работают в образовании (25%), в креативных индустриях (16%), являются продавцами и производителями сувениров и аксессуаров (12%).

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить