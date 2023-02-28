Заочный приговор журналисту Невзорову вступил в силу

Заочный приговор журналисту Александру Невзорову* вступил в силу.

«Приговор в отношении Невзорова вступил в законную силу 16 февраля, апелляционная жалоба в интересах осуждённого в Басманный районный суд Москвы не поступала», — сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда.

1 февраля Басманный суд признал Невзорова виновным по делу о дискредитации Вооружённых сил России и заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.