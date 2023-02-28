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В Балтийском море начали учения корабли «Каракурт» и «Буян-М» с ракетами «Калибр»

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Малые ракетные корабли проектов «Каракурт» и «Буян-М» с ракетами «Калибр» на борту вышли на учения в Балтийском море, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

«Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для проведения учений. В маневрах принимают участие малые ракетные корабли «Одинцово», «Зелёный Дол», «Советск», ракетный катер «Димитровград», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что корабли выполнят задачи по противокорабельной и противовоздушной обороне.

Будет разыгран учебный бой против условного противника.

Также экипажи проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

10 февраля в Минобороны России сообщили, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане.

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