На учения в Балтийское море вышли корабли проектов «Каракурт» и «Буян-М» с «Калибрами»
- © Минобороны РФ
Об этом заявил Балтийский флот.
«Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для проведения учений. В манёврах принимают участие малые ракетные корабли «Одинцово», «Зелёный Дол», «Советск», ракетный катер «Димитровград», — приводит заявление флота РИА Новости.
10 февраля в Минобороны России сообщили, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане.