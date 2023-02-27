На учения в Балтийское море вышли корабли проектов «Каракурт» и «Буян-М» с «Калибрами»

На учения в Балтийское море вышли малые ракетные корабли проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М», оснащённые крылатыми ракетами «Калибр».

Об этом заявил Балтийский флот.

«Ракетные корабли и катера Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для проведения учений. В манёврах принимают участие малые ракетные корабли «Одинцово», «Зелёный Дол», «Советск», ракетный катер «Димитровград», — приводит заявление флота РИА Новости.

10 февраля в Минобороны России сообщили, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане.