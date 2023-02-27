ВЦИОМ: 79% россиян считают значимым митинг-концерт в «Лужниках» для участников СВО
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Отмечается, что только 14% ответили, что митинг-концерт оказался в итоге незначимым событием, 7% затруднились ответить.
65% респондентов также заявили, что митинг-концерт вызвал у них очень положительные эмоции, безразличными остались 11%, а 12% ответили, что данное мероприятие вызвало у них негативные эмоции.
Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» состоялся 22 февраля. По данным МВД, мероприятие посетили более 200 тыс. человек. Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин. В своей речи он отметил единство российского народа, добавив, что вся страна поддерживает участников СВО, ведущих бой «на исторических рубежах России».