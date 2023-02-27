В Ульяновске завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске.

«Возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате хлопка газа в многоквартирном доме (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России)», — сказано в сообщении пресс-службы СУСК по региону.

Отмечается, что в данный момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Ранее в пресс-службе администрации Ульяновска сообщили, что число пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме выросло до двух.