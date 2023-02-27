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Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ульяновске выросло до двух

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Число пострадавших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Ульяновске выросло до двух.
Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ульяновске выросло до двух
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В сообщении сказано, что пострадавший мужчина с ожогами был передан скорой помощи.

Кроме того, пострадала пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент взрыва. Ей осколками рассекло лоб.

Также уточняется, что в помещении снесло межкомнатную перегородку, выбиты окна и двери. 

Ранее стало известно, что в Ульяновске один человек пострадал, ещё десять эвакуировали из-за взрыва газа в пятиэтажном доме.

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