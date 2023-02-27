Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ульяновске выросло до двух
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В сообщении сказано, что пострадавший мужчина с ожогами был передан скорой помощи.
Кроме того, пострадала пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент взрыва. Ей осколками рассекло лоб.
Также уточняется, что в помещении снесло межкомнатную перегородку, выбиты окна и двери.
Ранее стало известно, что в Ульяновске один человек пострадал, ещё десять эвакуировали из-за взрыва газа в пятиэтажном доме.