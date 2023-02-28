Названы самые необычные причины обращения россиян за страховым полисом

Аналитики провели исследование и выяснили, с какими нестандартными просьбами обращаются россияне к страховым агентам. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.

Так, согласно исследованию группы «Ренессанс страхование», чаще всего нестандартные запросы касаются страхования частей тела (23%) — среди желающих 21% составили москвичи.

Помимо этого, 17% опрошенных не отказались бы от компенсации за негатив в новостях, а чаще всего такие запросы фиксируются в Новосибирске (16%).

Плохое настроение может испортить весь день, поэтому 13% россиян хотели бы получать за это выплату. Чаще всего авторы таких идей живут в Санкт-Петербурге (16%), говорится в исследовании.

Кроме того, как сообщили специалисты, в топ-10 неординарных и неисполнимых обращений вошли запросы на защиту голосовых связок (10%), разбитого сердца (7%), автомобиля, который ещё не купили (6%), страховка от последствий разочарования в людях (5%), неполучения выигрыша в лотерею (4%) и повышения цен на бензин (3%).

Также страховые агенты группы выделили несколько самых необычных причин обращения за полисом в 2022 году. Например, клиенты хотели застраховать собственную коллекцию вина (договор был заключён), только колёса «прокачанного» автомобиля, защитить ребёнка от низкого балла ЕГЭ и получить полис только на входную дверь в квартиру.

Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов.

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