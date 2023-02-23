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Аналитики выяснили, чего стоит ждать от рынка потребительского кредитования в этом году

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Анастасия Румянцева
Аналитики финансового маркетплейса объяснили, как изменилось кредитование в 2022 году и чего стоит ждать от рынка в этом году. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
Аналитики выяснили, чего стоит ждать от рынка потребительского кредитования в этом году
  • РИА Новости

Отмечается, что с августа по декабрь 2022 года число выданных банками кредитов наличными за месяц достигло в среднем 2,1 млн. При том что, согласно опубликованным данным, за аналогичный период 2021 года этот показатель составил менее 2 млн.

Кроме роста числа выданных кредитов, во второй половине 2022 года наметилась другая явная тенденция — уменьшение средней суммы выданного кредита, говорится в исследовании «Сравни».

Так, средний размер кредита за период с августа по декабрь составил 229 тыс. рублей, что на 25% ниже показателя 2021 года.

Как отмечают эксперты, средняя сумма кредита в течение года не будет значительно расти.

«Стабильность средней суммы кредита приведёт к тому, что при большем количестве кредитов в объёме рынок за год вырастет по сравнению с 2022 годом всего на 500—700 млрд рублей. В основном банки будут выдавать кредиты проверенным клиентам», — рассказал заместитель гендиректора финансового маркетплейса Алексей Грибков.

Также, по данным аналитиков платформы, текущие ставки по кредитам находятся в коридоре 12—32% годовых в зависимости от надёжности клиента. Чаще всего пользователи получают предложения в районе 20%.

По словам специалистов, это значение сохранится и в 2023 году. На прогноз по ставкам влияет как минимум временная фиксация ключевой ставки на уровне 7,5% со стороны ЦБ, при этом в денежно-кредитной политике на 2023 год регулятор таргетировал ставку в коридоре 5,5—6,5%.

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