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Глава ИЭМЗ Зиятдинов: в 2022 году ЗРК «Тор» были досрочно отправлены в российскую армию

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Ижевский электромеханический завод «Купол» в 2022 году с опережением плана поставил ВС России ЗРК «Тор».
Глава ИЭМЗ Зиятдинов: в 2022 году ЗРК «Тор» были досрочно отправлены в российскую армию
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом заявил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов в интервью для журнала «Национальная оборона».

По его словам, как передаёт РИА Новости, несмотря на увеличение объёмов, зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» «отгружены в войска досрочно».

8 февраля стало известно, что Ижевский электромеханический завод «Купол» усовершенствовал ЗРК «Тор», чтобы повысить его эффективность в борьбе со снарядами, выпущенными из ракетных систем залпового огня HIMARS.

В октябре компания «Уралтрансмаш» досрочно поставила российскому Минобороны партию мощных дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка».

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