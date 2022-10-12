УВЗ: «Уралтрансмаш» досрочно поставил партию артиллерийских установок «Малка» Минобороны

Компания «Уралтрансмаш» досрочно поставила российскому Минобороны партию мощных дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка».

Как сообщает «Уралвагонзавод» (УВЗ) на своей странице во «ВКонтакте», эти установки предназначены для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.

Ранее сообщалось, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России модернизированные самолёты Ил-76МД-90А и Ил-76МД-М.

В конце сентября «Омсктрансмаш» досрочно передал Минобороны России новую партию модернизированных танков Т-80БВМ по гособоронзаказу.

Также в сентябре «Уралвагонзавод» передал Минобороны партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк».