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УВЗ: «Уралтрансмаш» досрочно поставил партию артиллерийских установок «Малка» Минобороны

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Компания «Уралтрансмаш» досрочно поставила российскому Минобороны партию мощных дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка».
УВЗ: «Уралтрансмаш» досрочно поставил партию артиллерийских установок «Малка» Минобороны
  • Legion-Media

Как сообщает «Уралвагонзавод» (УВЗ) на своей странице во «ВКонтакте», эти установки предназначены для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.

Ранее сообщалось, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России модернизированные самолёты Ил-76МД-90А и Ил-76МД-М.

В конце сентября «Омсктрансмаш» досрочно передал Минобороны России новую партию модернизированных танков Т-80БВМ по гособоронзаказу.

Также в сентябре «Уралвагонзавод» передал Минобороны партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк».

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