УВЗ: «Уралтрансмаш» досрочно поставил партию артиллерийских установок «Малка» Минобороны
- Legion-Media
Как сообщает «Уралвагонзавод» (УВЗ) на своей странице во «ВКонтакте», эти установки предназначены для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Ранее сообщалось, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России модернизированные самолёты Ил-76МД-90А и Ил-76МД-М.
В конце сентября «Омсктрансмаш» досрочно передал Минобороны России новую партию модернизированных танков Т-80БВМ по гособоронзаказу.
Также в сентябре «Уралвагонзавод» передал Минобороны партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк».