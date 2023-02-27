РБК: в Минтрансе ожидают снижение пассажирских авиаперевозок между Россией и КНР на 60—70%

Пассажирские авиаперевозки между Россией и КНР могут сократиться на 60—70% по сравнению с допандемийным уровнем из-за проблем с регистрацией российских самолётов и рисков их ареста.

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замглавы ведомства Валентина Иванова, которое он отправил президенту «Опоры России» Александру Калинину 16 февраля.

В материале сказано, что в 2019 году российские компании перевезли на рейсах между Китаем и Россией около 3 млн человек.

Иванов считает, что пассажиропоток на данном направлении в текущем году может снизиться до 0,9—1,2 млн человек.

Отмечается, что сокращение трафика между государствами обусловлено отсутствием гарантий от Китая о том, что он не будет задерживать самолёты по требованию третьих стран из-за санкций Запада, а также запретом на полёты в КНР воздушных судов с двойной регистрацией.

18 февраля посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что КНР заинтересована в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в Россию.