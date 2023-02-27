«Известия»: ЛДПР призвала ввести сертификат для новорождённого ребенка на 30 тысяч рублей

Члены Совета Федерации и депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий создание «сертификата для новорождённого ребенка».

Об этом пишут «Известия».

Речь идёт о новом виде государственной помощи малообеспеченным семьям.

«Размер сертификата должен составить не менее двух региональных прожиточных минимумов на душу населения, то есть около 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные средства можно будет потратить на товары первой необходимости.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой курировать предоставление маткапитала в новых регионах России.

Также сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о возможности тратить средства маткапитала на покупку автомобиля.