«Известия»: ЛДПР призвала ввести сертификат для новорождённого ребенка на 30 тысяч рублей
Об этом пишут «Известия».
Речь идёт о новом виде государственной помощи малообеспеченным семьям.
«Размер сертификата должен составить не менее двух региональных прожиточных минимумов на душу населения, то есть около 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные средства можно будет потратить на товары первой необходимости.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой курировать предоставление маткапитала в новых регионах России.
Также сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о возможности тратить средства маткапитала на покупку автомобиля.