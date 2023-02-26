Володин рассказал о вступающих в силу с марта законах

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте.

«Начнёт действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках», — написал Володин в Telegram.

Он добавил, что с 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях заработает эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что цены на лекарства выросли, наблюдается также дефицит некоторых препаратов, несмотря на рост отечественного фармпроизводства.

Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил, что в 2022 году был зафиксирован рост онлайн-заказов лекарств.