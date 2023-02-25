Пушилин: комбинат «Азовсталь» в прежнем виде восстанавливать не будут

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Оплот ТВ» заявил, что комбинат «Азовсталь» в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет.

«Азовсталь» в том виде, в каком он работал, не будет восстановлен. Там будет технопарк, экопарк», — передаёт его слова РИА Новости.

Пушилин отметил, что там современный, технологический подход к использованию территории и возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии.

15 ноября председатель Госкомэкополитики при главе ДНР Роман Кишкань рассказал о перспективах металлургического комбината «Азовсталь».

По его словам, «Азовсталь» — самый сложный объект с точки зрения охраны окружающей среды.