В ДНР рассказали о перспективах комбината «Азовсталь»
- РИА Новости
В беседе с URA.RU он заявил, что в концепции восстановления Мариуполя и «Азовстали» представлены и перспективы развития части производств предприятия.
«В концепцию входит и предполагаемая рекультивация объектов накопленного вреда», — отметил Кишкань.
По его словам, «Азовсталь» — самый сложный объект с точки зрения охраны окружающей среды.
В августе вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что завод «Азовсталь» планируют реконструировать в технопарк.