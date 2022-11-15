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В ДНР рассказали о перспективах комбината «Азовсталь»

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Председатель Госкомэкополитики при главе ДНР Роман Кишкань рассказал о перспективах металлургического комбината «Азовсталь».
В ДНР рассказали о перспективах комбината «Азовсталь»
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он заявил, что в концепции восстановления Мариуполя и «Азовстали» представлены и перспективы развития части производств предприятия.

«В концепцию входит и предполагаемая рекультивация объектов накопленного вреда», — отметил Кишкань.

По его словам, «Азовсталь» — самый сложный объект с точки зрения охраны окружающей среды.

В августе вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что завод «Азовсталь» планируют реконструировать в технопарк.

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