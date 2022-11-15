В ДНР рассказали о перспективах комбината «Азовсталь»

Председатель Госкомэкополитики при главе ДНР Роман Кишкань рассказал о перспективах металлургического комбината «Азовсталь».

В беседе с URA.RU он заявил, что в концепции восстановления Мариуполя и «Азовстали» представлены и перспективы развития части производств предприятия.

«В концепцию входит и предполагаемая рекультивация объектов накопленного вреда», — отметил Кишкань.

По его словам, «Азовсталь» — самый сложный объект с точки зрения охраны окружающей среды.

В августе вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что завод «Азовсталь» планируют реконструировать в технопарк.