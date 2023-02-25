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Бортников увидел в приостановке участия России в ДСНВ процесс переформатирования отношений

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Директор ФСБ Александр Бортников в эфире телеканала НТВ заявил, что приостановка Россией участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является процессом переформатирования стратегических и геополитических отношений.

«Идёт процесс переформатирования отношений. И стратегических отношений, и геополитических отношений», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённые Штаты не зафиксировали изменений конфигурации ядерных сил России после приостановки участия Москвы в ДСНВ.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.

По его словам, прежде чем вернуться к данному вопросу, нужно понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.

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