На Курском направлении МЖД и МЦД-2 произошёл сбой из-за обрыва провода
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.
«Из-за обрыва контактного провода на перегоне Перерва — Люблино нет движения поездов Курского направления, а также электричек МЦД-2 в сторону Москвы», — сказано в заявлении.
В материале отмечается, что движение затруднено на участке Люблино — Москва-Товарная.
24 февраля стало известно, что из-за снегопада и метели задерживаются пассажирские и пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в Челябинской области.