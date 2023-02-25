На Курском направлении МЖД и МЦД-2 произошёл сбой из-за обрыва провода

В результате обрыва контактного провода нет движения поездов МЦД-2 и Курского направления Московской железной дороги (МЖД) между станциями Перерва и Люблино.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

«Из-за обрыва контактного провода на перегоне Перерва — Люблино нет движения поездов Курского направления, а также электричек МЦД-2 в сторону Москвы», — сказано в заявлении.

В материале отмечается, что движение затруднено на участке Люблино — Москва-Товарная.

24 февраля стало известно, что из-за снегопада и метели задерживаются пассажирские и пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в Челябинской области.