В Челябинской области из-за метели задерживаются поезда

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Из-за снегопада и метели задерживаются пассажирские и пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в Челябинской области.
В Челябинской области из-за метели задерживаются поезда
  • © РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ЮУЖД.

Ураган и аномальный мороз срывают график движения поездов дальнего следования и пригородных электричек.

Железнодорожники принимают меры для минимизации задержки поездов. В связи с возможными сбоями в их движении пассажиров просят следить за объявлениями на вокзалах и станциях.

В области шквалистый ветер до 25 м/с со снегом и метелью, заносы на дорогах. По прогнозам синоптиков, такая погода в регионе продержится минимум до 25 февраля. Режим ЧС введён в четырёх районах области.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что сотрудники ГУ МЧС по Крыму и дорожных служб достали из снежных перемётов 53 автомобиля.

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